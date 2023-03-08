وقال مكتب الصناعات الحيوانية بالوزارة إن 58 من أصل 149 عينة دم من مدينة كاركار في سيبو أثبتت أنها إيجابية للمرض، وهو ليس ضارا بالبشر ولكنه شديد العدوى بين الخنازير، وفقا لصحيفة مانيلا تايمز الفلبينية.

ويضاف تفشي المرض الأخير إلى قائمة حالات حمى الخنازير الأفريقية النشطة في 12 مقاطعة من أكثر من 80 مقاطعة في الفلبين، استنادا إلى أحدث البيانات الحكومية.

وتم اكتشاف حمى الخنازير الأفريقية لأول مرة فى الفلبين فى عام 2019 ، مما أدى إلى إعدام آلاف الخنازير منذ ذلك الحين وخفض أعداد الخنازير المحلية بشكل كبير.