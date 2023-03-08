الغرف التجارية بالدقهلية: انفراجة قريبا بأسعار الدواجن مع حلول رمضان

الدقهليه شريف الديب

قال المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية ، أن الدولة تبذل قصارى جهدها حالياً فى حل أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع واللحوم وستشهد الأسواق انفراجة كبيرة فى الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك .

وأشار رعب، إلى أن الحكومة تسعى لخفض أسعار الدواجن بعد أن شهدت تحركاً ملحوظاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتوفيرها للمواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

وأضاف رئيس غرفة الدقهلية، أن زيادة معدلات الإستهلاك تتزايد فى شهر رمضان، وجاء اهتمام الدولة بزيادة الإفراجات الجمركية علي أعلاف الداوجن ليساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقلبة، حيث تم ضخ كميات كبيرة من الأعلاف تكفي لعدة أشهر قادمة، وأتوقع انخفاض الأسعار أكثر مع زيادة الإفراجات الجمركية، مؤكداً أن الإفراجات متواصلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك المركزى، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات أعلاف الدواجن إلى حوالى 3 مليون طن، مؤكداً أنه لابد من مساعدة وتشجيع المنتجين لاستمرارهم فى العمل حتى يزداد الإنتاج خلال الفترة المقبلة وبالتالى تنخفض الأسعار تدريجياً خلال الأشهر القادمة .