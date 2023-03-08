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الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 23 آخرين فى حادث قطار قليوب

الأربعاء، 08 مارس 2023 08:01 ص
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 23 آخرين فى حادث قطار قليوب قطار قليوب
كتب: وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر النهائي لحادث قطار قليوب، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث أسفر الحادث عن وفاة 4 مواطنين، وإصابة 23 آخرين.
 
وأوضحت الوزارة، أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، منوهة إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
 
 كانت الوزارة قد أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات. 

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