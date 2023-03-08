اليوم السابع
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الصحة الفلسطينية: 74 شهيدا ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام

الأربعاء، 08 مارس 2023 09:39 م
الصحة الفلسطينية: 74 شهيدا ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن 74 شهيداً فلسطينيا ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، بينهم 13 طفلا وسيدة.


وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن 27 شهيدا ارتقوا في محافظة جنين، و18 في محافظة نابلس، و7 شهداء في محافظة الخليل، فيما ارتقى 6 شهداء في محافظة القدس، وخمسة في محافظة أريحا والأغوار، و3 شهداء في حافظة قلقيلية، وشهيدان في محافظة رام الله والبيرة، وشهيدان في قطاع غزة، وشهيدان في محافظة بيت لحم، إضافة إلى شهيد في محافظة سلفيت، وشهيد في محافظة طوباس.


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