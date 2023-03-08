الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع لمراكز الشباب

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر فعاليات التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع بمراكز الشباب الموسم الرابع، وذلك في مجال الفنون التشكيلية والأشغال الفنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في نسخته الرابعة بمحافظة الأقصر.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إن مهرجان إبداع ضمن برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ويشمل ثلاث عشرة مجال متنوع كالشعر والأفلام القصيرة والألعاب الإلكترونية والتعليق الرياضي، والدوري الثقافي والعروض المسرحية والفنون الشعبية والموسيقى والغناء جماعي وفردي، والفنون التشكيلية والحرف التراثية والأشغال الفنية والموال الشعبي والإنشاد والترانيم والفرق الموسيقية الباند.

وأكد صلاح رشوان، فى بيان صحفى، أن مهرجان إبداع بمراكز الشباب بمحافظة الأقصر يستكشف العديد من مواهب الشباب ويساهم في تنمية قدراتهم في المجالات المشاركين بها، وضمت لجنة التحكيم الدكتور أحمد محي مرعي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، والدكتور قرشي سعدي الأستاذ المساعد بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بالأقصر.

فيما نفذت إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة الجلود بمركز شباب السلام بإسنا، وذلك ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب، تحت شعار "علمني حرفة "بمركز شباب الزينية بحرى خلال اليومين الماضيين.

كما تم تنفيذ دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة الجلود بمركز شباب السلام بإسنا، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب.



التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع لمراكز الشباب الموسم الرابع



الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع