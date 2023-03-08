السجن المؤبد لصاحب مكتب والمشدد 10 سنوات لشقيقه لقتلهما شخصين بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبدالواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المؤبد لصاحب مكتب رحلات، وكذلك السجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقه، لاتهامهما بقتل شخصين واستعراض القوة رفقة آخرين سبق الحكم عليهم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 24506 لسنة 2017 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم 3162 لسنة 2017 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "علي إ س"، "هارب" وأحمد ع م"، 23 سنة، صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة مركز قليوب، "محبوس" و"محمد ع ا م"، 19 سنة، عامل، مقيم منطى دائرة مركز قليوب "محبوس"، و"فتحي م إ"، وشهرته "محمد متولي"، 17 سنة، عامل، مقيم منطى دائرة مركز قليوب "محبوس"، و"أحمد إ س"، "هارب" و"أحمد م ع"، "هارب"، و"محمود م ش"، "هارب"، أنهم في يوم 8 / 10 / 2017، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه "عبد الصبور أحمد عبد الصبور"، وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذي به حال حمل الأول السلاح موضوع الاتهام الأول وذخائره وحمل الثاني السلاح موضوع الاتهام الثاني وذخائره، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى أنهم في ذات الزمان والمكان: قتلوا عمدا المجني عليه "عبدالصبور أحمد عبد الصبور"، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله علي إثر خلاف سابق وأعدوا لذلك الغرض السلاحيين الناريين موضوع الاتهام الأول والثاني وذخائرهما وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا تواجده فيه، وما أن ظفرو حتى أطلق الأول والثاني وابل من الأعيرة النارية من السلاحين إحرازهما، صوب المجني عليه فأحدثت الأعيرة النارية المطلوقة من السلاح إحراز الأول إصابة المجني عليه الموصوفة بالتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمون على مسرح الحادث الشد من أزرهما وإعانتهما علي إتمام تلك الجريمة واللوذ بالفرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه "محمد إبراهيم سيد بيومي"، بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتل المدعو "عبد الصبور أحمد عبد الصبور" وأعدوا لذلك الغرض السلاحين النارين موضوع الاتهامين الأول والثاني وذخائرهما وتوجهوا إلي الأخير في المكان الذي أيقنوا تواجده فيه، وما أن ظفروا بالمدعو "عبد الصبور أحمد عبد الصبور" حتي أطلق الأول والثاني وابلاً من الأعيرة النارية صوبه إلا أن أحد الأعيرة المطلوقة من السلاح الناري "فرد خرطوش" إحراز المتهم الثاني حاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه حال تواجد برفقتهم للشد من أزرهم فأحدث إصابته الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمون علي مسرح الحادث للشد من أذرهما وإعانتهما على إتمام تلك الجريمة واللوذ بالفرار.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والمتهم الثاني أحرز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، والمتهمان الأول والثاني أحرزا ذخائر مما تستخدم علي الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها.

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية صحة الواقعة وارتكاب المتهمون لها قاصدين بذلك قتل المجني عليه وإزهاق روحه وذلك علي إثر خلاف سابق بين المجني عليه والمدعو محمود إبراهيم بيومي شقيق المتهمان الأول والثاني وآخر (متوفي) تطور إلى حدوث مشاجرة بينهما وعلى إثر تلك المشاجرة تولد لديهم العزم علي النيل من المجنى عليه فاستعانوا بباقى المتهمين واستحصل الأول علي سلاح ناري "بندقية آلية" واستحصل المتهم الثانى سلاح نارى "فرد خرطوش" واستحصل المتوفي علي سلاح أبيض "مطواة"

واستقلوا وباقي المتهمين دراجات نارية واستعدوا لمحل تواجد المجني عليه بالحانوت الخاص به وما أن أبصروه حتى قاموا بالنزول من الدراجات وأشهر "المتوفي" المطواة صوبه وأحدث إصابة بوجهه وأطلق الأول عدة أعيرة نارية من السلاح النارى "بندقية آلية" إحرازه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وحال إطلاق الثاني أعيرة نارية من السلاح الناري "فرد خرطوش" إحرازة صوب المجني عليه حاد أحد تلك الأعيرة عن هدفه وأصاب المدعو "محمد إبراهيم بيومى"، فحدثت وفاته وحمله باقي المتهمون ولاذوا بالفرار، ونفاذا الأمر النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمون تمكن من ضبط الثاني والثالث والرابع ومواجهتهم أقروا جميعا بارتكابهم وباقي المتهمون لتلك الواقعة وأرشد الثاني عن السلاح النارى "فرد خرطوش"، إحرازه وبفحصه وجده مذخر بأربع طلقات لذات العيار وأقر بأنه ذات السلاح المستخدم في تلك الواقعة.