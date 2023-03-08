الزراعة تستعد لافتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان

كتبت أسماء نصار

‫ تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستقبال شهر رمضان بافتتاح أكبر معرض للسلع الغذائية بحديقة الأورمان بالجيزة، حيث يتم حاليًا الانتهاء من الترتيبات النهائية للمعرض ليكون متاحا للجمهور الأسبوع الجارى.

أوضح سعيد صالح مستشار وزير الزراع ة واستصلاح الأراضى للمتابعة أنه يتم حاليًا مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذ الوزارة بتخفيضات تتراوح بين 25-30%، لرفع العبء عن المواطنين، فى اطار مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا " .

وتطرح الوزارة فى منافذها أكثر من 80 سلعة "أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد، والحمام ، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى و الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل -زيت زيتون – ألبان ومصنعاتها" وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.