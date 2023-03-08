الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد "لويد أوستن" وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى، و"دانيال روبنشتاين" القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما العسكرى والأمنى، فى ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام فى منطقة الشرق الأوسط.