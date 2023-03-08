الداخلية تداهم مصانع غير مرخصة وتضبط منتجات مجهولة المصدر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة حملة مُكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية": ضبط مصنع عشوائى لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية بدون ترخيص فى مركز شرطة الخانكة وبداخله مضبوطات بلغت (5.36 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية) مجهولة المصدر، وبدون بيانات مغشوشة ومقلدة تستخدم فى تصنيع المخصبات الزراعية.

وفى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" تم ضبط 3 مصانع عشوائية لتدوير المخلفات ومصنع لإنتاج وتعبئة الغراء غير مرخصة، بإجمالى مضبوطات بلغت (26،720 طن مواد خام ومنتج نهائى لسبائك ألومنيوم – 20،5 طن مواد خام ومنتج نهائى لخام البلاستيك – 35 طن مواد خام ومنتج نهائى لقطن خام - 25 طن مواد خام ومنتج نهائى لغراء) جميعها مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات معدة للتداول.