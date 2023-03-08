الحماية المدنية تكثف جهودها لانتشال جثة شخص سقط فى حفرة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقي شخص مصرعه، داخل حفرة عمقها 15 متر بمنزل ريفي بإحدى قرى مركز المنيا ، حيث تم اكتشاف أعمال الحفر بسبب ظهور هبوط أرضي بالقرية، وبانتقال أجهزة الأمن تمكن صاحب المنزل وأسرته من الهرب فيما تبذل قوات الحماية المدنية من جهودها لانتشال الجثة من داخل الحفرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث هبوط أرضي داخل منزل، بقرية طهنا الجبل التابعة لمجلس قروي نزلة حسين، بمركز المنيا.

بالانتقال رجال الشرطة والبحث الجنائي، تبين وجود حفر بعمق 15 متر في قطر 1.5 متر، داخل المنزل، وفور وصول رجال الأمن، هرب مالك المنزل وأسرته وجاري البحث عنهم وضبطهم.

وبإجراء التحريات الأولية، أفادت بوجود شخص مفقود تحت أعمال الحفر ، وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها لانتشال جثته، وبالعرض علي النيابة العامة قررت ضبط وإحضار صاحب المنزل واستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.