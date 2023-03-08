اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 مارس 2023 12:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تكثف جهودها لانتشال جثة شخص سقط فى حفرة بالمنيا

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:10 ص
الحماية المدنية تكثف جهودها لانتشال جثة شخص سقط فى حفرة بالمنيا الحماية المدنية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي شخص مصرعه، داخل حفرة عمقها 15 متر بمنزل ريفي بإحدى قرى مركز المنيا، حيث تم اكتشاف أعمال الحفر بسبب ظهور هبوط أرضي بالقرية، وبانتقال أجهزة الأمن تمكن صاحب المنزل وأسرته من الهرب فيما تبذل قوات الحماية المدنية من جهودها لانتشال الجثة من داخل الحفرة. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث هبوط أرضي داخل منزل، بقرية طهنا الجبل التابعة لمجلس قروي نزلة حسين، بمركز المنيا.
 
بالانتقال رجال الشرطة والبحث الجنائي، تبين وجود حفر بعمق 15 متر في قطر 1.5 متر، داخل المنزل، وفور وصول رجال الأمن، هرب مالك المنزل وأسرته وجاري البحث عنهم وضبطهم.
 
وبإجراء التحريات الأولية، أفادت بوجود شخص مفقود تحت أعمال الحفر ، وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها لانتشال جثته، وبالعرض علي النيابة العامة قررت ضبط وإحضار صاحب المنزل واستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.
 

مديرية الامن

التنقيب عن الاثار

اعمال حفر

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

الحياة اليوم يبرز أنشطة حياة كريمة في المنيا.. الإعلامى مصطفى شردى يتناول الفطار مع مواطنى معصرة.. مواطن: "زيارة الرئيس السيسى شرف كبير ومبسوط باللى حصل فى البلد".. ومنسق "حياة كريمة": إنشاء 32 مجمعا حكوميا

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:27 م

نائب محافظ المنيا يبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بالذكرى الـ104 للعيد القومى

الثلاثاء، 07 مارس 2023 09:27 م

انتشال جثتين من نهر النيل في مركز مغاغة بالمنيا

الثلاثاء، 07 مارس 2023 09:23 م

إصابة 4 أشخاص بإعياء شديد إثر تناول مادة سامة بطريق الخطأ فى المنيا

الثلاثاء، 07 مارس 2023 09:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة