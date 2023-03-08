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الجامعة العربية: القمة العربية الصينية تدفع نحو علاقات أكثر تطورا

الأربعاء، 08 مارس 2023 06:26 م
الجامعة العربية: القمة العربية الصينية تدفع نحو علاقات أكثر تطورا المتحدث باسم الجامعة العربية المستشار جمال رشدي
بيشوى رمزى

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قال المتحدث باسم الجامعة العربية، المستشار جمال رشدي، إن أهم مخرجات القمة العربية الصينية هو الدخول فى علاقات أكثر تطورا مما كانت عليه، والدفع باتجاه بناء مجتمع عربي صيني ذى مصير مشترك في العصر الجديد.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين في وقت سابق بلغ 36 مليار دولار، وهذا لا يليق بحجم الاقتصاد بين الجانبين، ولكن بالتدرج والتنشيط نما حجم التبادل التجاري ليصل إلى 330 مليار دولار.

وأوضح أن الاقتصاد الصيني يتمتع بإمكانات كبيرة وقدرات هائلة، ويحظى بثقة كبيرة من المجتمع الدولي، بما يجعله قادرا على الاستمرار في مسيرة الإصلاح والتنمية، وهناك خطط ليتجاوز التعاون بين الجانبين  400 مليار دولار.

وشدد رشدي على أن الصين تعتبر قطبا مهما، والقمة العربية الصينية نقطة انطلاقة كبيرة لجميع العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، مؤكدا أن التعاون الصيني العربي ليس موجها ضد أي طرف بل هو نابع من المصلحة المشتركة بين الطرفين، ويركز على موضوعات لا تهم الجانبين فقط بل العالم أجمع.

 

 


الجامعة العربية

جمال رشدى

القمة العربية الصينية

الصين



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