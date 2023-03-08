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التموين: صرف 35% من مقررات مارس حتى الآن

الأربعاء، 08 مارس 2023 04:00 ص
التموين: صرف 35% من مقررات مارس حتى الآن وزير التموين الدكتور على المصيلحى
كتب مدحت وهبة

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تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر مارس الجاري، حتى الآن، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة السابعة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.
 
وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع المعرض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، كما أطلقت الوزارة العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة في الأسواق الأخرى.

التموين

الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية

دعم التموين

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زيادة دعم التموين

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