اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 05:33 م
أكرم القصاص
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التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بطلقة رش فى القصاصين بالإسماعيلية

الأربعاء، 08 مارس 2023 05:13 م
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بطلقة رش فى القصاصين بالإسماعيلية إسعاف -أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه نتيجة خروج طلقة رش من بندقية ضغط هواء أثناء العبث بها فى السويدات بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وتم التحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مديرية أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغآ عن مصرع طفل يدعى "محمد. أ. ح" 12 عامآ، بطلق رش بالقرب من محل إقامته بقرية السويدات دائره مركز شرطة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبسؤال أحد أقارب الطفل، قال إن الطفل المتوفى قام بالعبث فى بندقية ضغط هواء فخرجت طلقة رش من البندقية استقرت فى رقبه وتسببت فى مصرعه.
 
وتم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى والتى اصدرت قرارها المتقدم. 

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