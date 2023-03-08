الاستخبارات الأمريكية: روسيا ستعتمد على القدرات النووية

كتب أحمد عرفة

قالت الاستخبارات الأمريكية، إن روسيا ستعتمد على القدرات النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، وأضافت الاستخبارات الأمريكية أن الصين ستواصل استخدام القوة لترهيب خصومها.

وتابعت الاستخبارات الأمريكية، أن روسيا تحتاج إلى سنوات لإعادة بناء قدراتها، موضحة أن الصين قادرة على تنفيذ هجمات إليكترونية.

وقالت الاستخبارات الأمريكية، إن المنافسة الدولية تجر العالم لسنوات حرجة.

وفى وقت سابق بحث الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، دعمهما المستمر لأوكرانيا مع دخول الأزمة الروسية عامها الثانى، بما فى ذلك التزامهما بمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا لعدوانها.

وناقش الرئيسان، بحسب ما أورده البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء سبل التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين على النظام الدولي القائم على القواعد.

كما أكد القادة مجددا التزامهم بالتنسيق الوثيق بشأن تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاديات الطاقة النظيفة.