الاستخبارات الأمريكية: بكين ستواصل التعاون مع موسكو رغم الصراع فى أوكرانيا

وكالات

أفاد تقرير استخباراتي أمريكي، اليوم الأربعاء، أن بكين وعلى الرغم من الصراع في أوكرانيا، ستواصل العلاقات الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية مع موسكو في تحد لواشنطن.

وأشار التقرير السنوي للتهديدات التي تواجهها الاستخبارات الأمريكية، أنه على الرغم من رد فعل عدد من الدول على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ستحافظ الصين على علاقاتها الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية والتكنولوجية مع روسيا لمواصلة محاولات تحدي واشنطن".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج إن الجهود المبذولة لتعزيز المحادثات بشأن الأزمة الأوكرانية تعثرت مرارًا وتكرارًا، كما لو أن "اليد الخفية" تعمل على إطالة الصراع وتصعيده.

وصرحت موسكو أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لجميع اعتبارات بكين فيما يتعلق بأوكرانيا، لكنها لا ترى الشروط المسبقة للانتقال إلى مسار سلمي.