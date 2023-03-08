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الاتحاد الأوروبى يقترح تخصيص مليار دولار من صندوق "السلام" لدعم أوكرانيا

الأربعاء، 08 مارس 2023 08:11 م
الاتحاد الأوروبى يقترح تخصيص مليار دولار من صندوق "السلام" لدعم أوكرانيا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
وكالات

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اقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إلى تخصيص مليار يورو من صندوق "السلام الأوروبي"، لدعم أوكرانيا بالذخيرة في أقرب وقت ممكن.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم: "نحتاج إلى حزمة دعم جديدة لسداد تكاليف التسليم الفوري للذخيرة التي يجب أن تأتي من المخزونات الوطنية الموجودة بالفعل، وبالنسبة لحزمة الدعم هذه، اقترحت على الوزراء تخصيص مليار يورو من صندوق "السلام الأوروبي".
 
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.
 
وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد كييف بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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