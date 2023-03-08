الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يستقبل رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو

كتب محمد أسعد

استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تمارا راستوفاك سياماشفيلي، رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، والدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو في مجال الحفاظ على الآثار والتراث.

وخلال اللقاء استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار آخر مستجدات أعمال الحفائر والترميم التي تتم بمختلف المواقع الأثرية، ومنها أعمال ترميم تماثيل معابد الأقصر ومشروع ترميم نقوش معابد الكرنك لإظهار الألوان وغيرها من المشروعات التي توليها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية.

كما أشادت تمارا راستوفاك سياماشفيلي بالمجهودات التي يقوم بها المجلس في مجال الحفائر والحفاظ على التراث، معربة عن كامل تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به في هذا الصدد.

وعقب اللقاء حرص وفد اليونسكو على زيارة منطقة أهرامات الجيزة والقاهرة التاريخية، باعتبارهما من المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما زار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

جدير بالذكر أن الشراكة القوية والتعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو تمتد لسنوات، حيث تعتبر مصر من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، ويعد مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة أول مكتب إقليمي يقام للمنظمة خارج العاصمة الفرنسية باريس.