اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 03:24 ص
أكرم القصاص
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الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:00 ص
الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المتواصلة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين، الثلاثاء. 
 
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيان الثلاثاء، على الموقف الأردني بضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذرًا من أن استمرار هذه الحملات سيؤدي إلى المزيد من التدهور، وتوسيع دوامات العنف، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة. 
 
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضرورة التحرك الفوري لوقف الإجراءات الأحادية وحماية حل الدولتين، عبر وقف جميع هذه الحملات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية، والانخراط الجدي في مفاوضات فاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

الاردن

الاحتلال الاسرائيلى

المدن الفلسطينية

جنين

اخبار فلسطين



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