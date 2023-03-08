استخراج 4 كلاب حية من تحت الأنقاض بعد 28 يومًا منذ زلزال تركيا المدمر

وكالات

مفاجأة كبيرة تلقاها مواطن تركي، عندما عثر على كلبته "سيلا"، تخرج من بين أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي بجنوب تركيا، بعد 28 يوماً من الزلزال المدمر، الذي ضرب المنطقة.

ولكن ليست المفاجأة فى "سيلا"، وهي من فصيلة دوبرمان عمرها عامين ونصف فقط، ولكن فى عثوره على 4 كلاب آخرين.