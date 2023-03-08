اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 08:25 م
أكرم القصاص
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استخراج 4 كلاب حية من تحت الأنقاض بعد 28 يومًا منذ زلزال تركيا المدمر

الأربعاء، 08 مارس 2023 06:52 م
استخراج 4 كلاب حية من تحت الأنقاض بعد 28 يومًا منذ زلزال تركيا المدمر زلزال تركيا
وكالات

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مفاجأة كبيرة تلقاها مواطن تركي، عندما عثر على كلبته "سيلا"، تخرج من بين أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي بجنوب تركيا، بعد 28 يوماً من الزلزال المدمر، الذي ضرب المنطقة.

ولكن ليست المفاجأة فى "سيلا"، وهي من فصيلة دوبرمان عمرها عامين ونصف فقط، ولكن فى عثوره على 4 كلاب آخرين.
 
وقال قادر كيفلي إنه طلب من فرق إنقاذ محلية تقديم يد المساعدة في إخراج كلبته من تحت الأنقاض، لكن لم يتمكن أحد من الدخول عبر الحطام.
 
وجاء فريق مياكو المحلي للإغاثة المعني بإنقاذ الحيوانات لمساعدته يوم الإثنين.
 

وبعد ساعات من العمل، تمكن الفريق من الوصول إلى القبو حيث كانت سيلا محاصرة ليكتشفوا أنها نجت رغم بقائها لنحو شهر تحت الأنقاض بل وأنجبت أيضا 3 جراء.

 

 


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