استبعاد مدير مدرسة خلال حملة لتحقيق الانضباط الإدارى بمدارس البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إحالة مدير تنسيق الاداريين بإدارة الرحمانية التعليمية للشؤون القانونية والتحقيق معه لعدم التزامه بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.

كما قرر وكيل وزارة التعليم إستبعاد مدير إحدى المدارس بالإدارة واثابة ثلاث مديرين آخرين ومنحهم شهادات تقدير لجهودهم البارزة فى تطوير والارتقاء بمدارسهم.

جاء ذلك خلال حملة رقابية بقيادة وكيل وزارة التعليم لمتابعة الانضباط الإدارى وانتظام العملية التعليمية بإدارة الرحمانية التعليمية والتى تأتى فى إطار جولات فريق عمل الاوتوبيس المفاجئة على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بنطاق المحافظة لمتابعة منظومة العمل، وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى وتذليل العقبات التى قد تواجه حسن سير المنظومة التعليمية.

من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التعليم على استمرار عمل رحلات فريق الاوتوبيس الطائر بشكل دورى ومستمر على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بمختلف مراحلها ونوعياتها التعليمية وذلك لرصد السلبيات وتقويمها، وسيتم إثابة المتميزين من القيادات التعليمية والعاملين بالتوازى مع إجراءات محاسبة المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية .