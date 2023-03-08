اتحاد بنوك مصر: لا يوجد عمولات سحب عند استخدام ماكينات البنوك ATM

كتب أحمد يعقوب

أكد اتحاد بنوك مصر أن ما يتم تداوله من بعض الأخبار المغلوطة بخصوص عمولات السحب من آلات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، هي معلومات عارية تماما من الصحة.

‎كما أكد اتحاد بنوك مصر في بيان اليوم أنه لا يوجد عمولات سحب عند استخدام شبكة آلات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر، فهي خدمة مجانية لعملاء كل بنك، وتنطبق العمولات فقط عند استخدام بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات المرتبات لماكينات البنوك الأخرى بغير البنك المصدر للبطاقة، وبعمولة مقررة هى 5 جنيهات.

‎وقال البيان إن عمولات السحب النقدي تخص البطاقات الائتمانية فقط عند استخدامها في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.‎