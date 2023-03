إيلون ماسك يشكك فى إعاقة أحد موظفيه ويطرده على الملأ

دخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في نقاش مع أحد موظفيه من ذوي الإعاقة في شركة "تويتر"، وانتهى الأمر بإبلاغه الموظف بقرار طرده على الملأ، كما شكك ماسك في إعاقته.

واعتذر ماسك لاحقا بعد أن واجه موجة من الانتقادات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغريدات انتشرت بشكل واسع بينه وبين الموظف، الذي كان يحاول معرفة ما إذا كان قد تم طرده أم لا من الشركة.

ووفقا للمعلومات فإن الأمر بدأ عندما وجه هالي ثورليفسون تغريدة إلى ماسك باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، قال فيها: "هل رئيس قسم الموارد البشرية لديك غير قادر على تأكيد ما إذا ما زلت موظفا أم لا؟".

Dear @elonmusk 👋



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here?