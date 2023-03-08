إقبال على القوافل التعليمية المجانية للشهادة الثانوية فى الوادى الجديد

بدأت مديرية التربية التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الأربعاء، فعاليات القوافل التعليمية المجانية للشهادة الثانوية العامة بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال وكيل التعليم بالمحافظة أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، مؤكداً على بث مباشر للمحاضرات عبر برنامج Team,s لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب، ومراعاة تباعد المسافات بين مراكز وقرى المحافظة، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أكبر استفادة من البرنامج لطلاب المحافظة.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أعلنت عن الانتهاء من الاستعدادات لبدء نشاط القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الشهاده الاعدادية و الثانوية العامة بقسميها الأدبى والعلمى، تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب ، وبالتعاون مع وزارة التربيه والتعليم ، والتعليم الفنى ووزارة التنمية المحلية ، ووحده تصدوا معنا.

وقال بهاء شوقي مدير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، إن القوافل التعليمية ينفذها نخبه من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة ابتداءا من 8 حتى 10 مارس الجاري، حيث جرى تجهيز بقطاع الخارجه وهى ( قاعه على حريف ، قاعات بديوان عام مديرية التربية والتعليم ، ومدرسه نجيب محفوظ، مدرسه الثانويه الفنيه بنات ) فى مدينة الخارجة لبدء المراجعات.

وأضاف شوقي أنه تم تجهيز مراكز الشباب ، والادارات الفرعية المختلفة لتنفيذ البث عبر الكونفرانس، حيث بدأت فعاليات القوافل التعليمية من يوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحا، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهه ظاهره الدروس الخصوصية.