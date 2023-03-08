إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 6 مواطنين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نصل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، نقلوا إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مع سيارة نصف نقل، بطريق "القاهرة/ أسيوط" الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق" القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بعد نزلة الطريق الإقليمي، بإتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 14 مواطن، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت لتحقيق.

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.