اليوم السابع
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بسبب كثرة بكائها..

إحالة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بضرب طفلته حتى الموت فى البدرشين

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:14 م
إحالة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بضرب طفلته حتى الموت فى البدرشين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بضرب ابنته البالغة من العمر سنتين حتى الموت، بسبب بكائها في البدرشين، كانت قررت في وقت سابق حبس المتهم وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية، بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالتسبب في مقتل طفلته البالغة من العمر عامين في البدرشين، حيث اعتدى عليها بالضرب مما أسفر عن مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل اعتدى على ابنته بالضرب بسبب بكاءها المستمر، مما أسفر عن مصرعها في الحال.
 

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