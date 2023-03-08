إحالة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بضرب طفلته حتى الموت فى البدرشين

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه ب ضرب ابنته البالغة من العمر سنتين حتى الموت، بسبب بكائها في البدرشين، كانت قررت في وقت سابق حبس المتهم وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية، بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالتسبب في مقتل طفلته البالغة من العمر عامين في البدرشين، حيث اعتدى عليها بالضرب مما أسفر عن مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل اعتدى على ابنته بالضرب بسبب بكاءها المستمر، مما أسفر عن مصرعها في الحال.