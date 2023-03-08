ونقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن قرار رفع متطلبات اختبار سلبى بكوفيد-19 تم اتخاذه بسبب تراجع حالات الإصابة بالفيروس في الصين.

وقال المسؤولون إن التحول كان مدفوعا بأولويات من الصحة العامة، وليس هناك مخاوف تتعلق بالسياسة الخارجية.

كما أشارت إلى أنه تم الانتهاء من القواعد الجديدة يوم أمس، غير أن مسؤولي الأمن القومي والصحة سيبلغون شركات الطيران الأمريكية والدبلوماسيين الصينيين وغيرهم قبل الإعلان عن التغيير علنا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وعدة دول أخرى طبقت في يناير الماضي متطلبات اختبار سلبي النتيجة للمسافرين الجويين القادمين من الصين الذين تزيد أعمارهم على عامين، وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، بعد أن تخلت بكين عن سياساتها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.