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أكبر محور عرضى فى الجيزة.. تجربة حية لمسار محور كمال عامر الجديد.. فيديو

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:04 م
أكبر محور عرضى فى الجيزة.. تجربة حية لمسار محور كمال عامر الجديد.. فيديو محور كمال عدلى
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو لمحور الفريق كمال عامر الجديد، والذي سيتم تشغيله تجريبيا صباح غد الخميس، فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم وعرض (33 - 65.5)م، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وممثلى وزارة الإسكان والشركات المنفذة للمشروع.

 

وأشارت المحافظة أن المحور الجديد يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15 كم.

ونوهت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة، مؤكدة عبر منشور لها: "محور الفريق كمال عامر .. أول محور مروري حر يربط شمال وجنوب الجيزة، وأكبر محور عرضي بالمحافظة يربط المحاور الرئيسية ببعضها البعض، فهو هدية الدولة المصرية لمواطني الجيزة قبل شهر رمضان المعظم لتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات، كان تنفيذه دربا من الخيال إلا أن الإرادة والعزيمة المصرية جعلته حقيقة ليصبح أحد أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى".


محور كمال عامر

تشغيل محور كمال عامر

محور كمال عامر في الجيزة

محافظ الجيزة

الدائري



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