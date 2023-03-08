أخبار مصر.. الإسكان: تأثيث شقق بديلة بحدائق أكتوبر لسكان جزيرة الوراق مجانا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، أنه تم تأثيث عددٍ من الوحدات السكنية البديلة بالمجان بمدينة حدائق أكتوبر، لمستحقيها من أهالي جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بمشاركة وحضور مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التي تم تأثيثها بالمجان لأهالي جزيرة الوراق بمدينة حدائق أكتوبر بلغ حوالي 123 وحدة سكنية.

وأوضح المهندس أسامة شوقي، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بإشراك وزارة التضامن في جانب تأثيت السكن البديل لأهالي الجزيرة، وأن الأثاث والأجهزة التى تم تسليمهما للأهالي تضم أجهزة كهربائية ( شاشات عرض - غسالات - سخانات - بوتاجازات - ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

وزير الإسكان: بدء التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر بالجيزة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غداً الخميس، التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر الحر، بمحافظة الجيزة، وذلك فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم، والتى انتهى من تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأكد وزير الإسكان، أن المحور يسهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.

تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف بعد رفع العربات ونقلها للورش.. صور

أعلنت محافظة القليوبية، فى بيان صحفي، اليوم، أنه تم رفع عربات قطار منوف من على القضبان ونقلها إلى الورش، وتم تسيير حركة القطارات مرة أخرى على خط منوف الذي شهد مساء أمس الثلاثاء، حادث تصادم القطار رقم 557، حيث ارتطم القطار، وهو على سرعة فائقة بالصدادات الأسمنتية فى نهاية الخط بعد أن تجاوز قائده السرعة، وخرج الجرار والعربة التالية له عن القضبان، ما أسفر عن إصابة 23 شخصًا ووفاة 2 من الركاب.

وانتقل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ومدير أمن القليوبية، وأكثر من 20 سيارة إسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قليوب العام.

ودفعت السكة الحديد بأوناش لإزالة آثار الحادث وفصل عربات قطار قليوب عن العربة الأولى الجرار التي خرجت عن القضبان لعودة الحركة لطبيعتها.

وزير النقل: نخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازى فى ليبيا

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تخطط للربط السككى مع دول الجوار جنوبا بمد الخط الثانى للقطار السريع، من ابوسمبل إلى وادي حلفا بالسودان، وغربا بمد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع حتى السلوم ومنه إلى بنغازى.

وأضاف وزير النقل، خلال مشاركته فى المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هذا العام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، أنه استكمالاً لمجهودات الحكومة المصرية في التوسع في مشروعات التنمية المستدامة ، قامت وزارة النقل بوضع إستراتيجية شاملة للتحول إلي تشغيلنظم النقل الجماعي الأخضر من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة وتتمثل هذه المشروعات في الآتى:

مشروع القطار الكهربائي الخفيفLRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 105كم وعدد 19 محطة، والذي تم افتتاح المرحلتين الأولي والثانية بطول حوالي 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022، ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد7 محطات.

الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية الممطرة والبلاد تتعرض لحالة عدم استقرار الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى عودة الأجواء الشتوية الممطرة اعتبارا من الإثنين المقبل 13 مارس حيث تشير أخر خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط رياح على بعض المناطق وجارى متابعتها عن كثب، وسوف يتم التنويه عنها بشكل تفصيلى عند ثبات الحالة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا فى حادث قطار قليوب

أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل، في حادث خروج قطار ركاب يحمل رقم 557 عن مساره بمحطة مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير بأن حادث القطار وقع في تمام الساعة 7.20 مساء أمس الثلاثاء، مما أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين، بخلاف وقوع تلفيات بجسم القطار والمحطة من جراء الحادث.

وكلف المستشار عدلي جاد، النيابة الإدارية بشبرا الخيمة - القسم الثاني، بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث.

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 23 آخرين فى حادث قطار قليوب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر النهائي لحادث قطار قليوب، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث أسفر الحادث عن وفاة 4 مواطنين، وإصابة 23 آخرين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، منوهة إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

كانت الوزارة قد أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.