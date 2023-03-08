أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع في أسعار الذهب بالسوق المصري

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية اضافة إلى أداء الأسهم في البورصة المصرية، وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية

تراجع سعر الذهب



ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري عقب هبوط بحوالي 30 جنيها وبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1820 جنيها للجرام في حين يواصل سعر اونصة الذهب التحرك بين مستوى 1840 و 1850 دولار للأوقية.



أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 1560 جنيها.

عيار 21 سجل 1820 جنيها.

عيار 24 سجل 2080 جنيها.

الجنيه الذهب 14560 جنيه.



سعر السبائك الذهب في السوق وننشر آخر تحديث في سعر السبائك الذهب في السوق وننشر آخر تحديث في أسعار سبائك الذهب في مصر وسجل سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرامات 10400 جنيها بدون مصنعية، وسجل سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرام 20800 جنيها بدون مصنعية ورسوم، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام 41600 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 104000 جنيها وسعر اونصة الذهب 64480 جنيها.



سعر الذهب عالمياً تتداول أسعار الذهب العالمية عند أدنى مستوياتها في أسبوع خلال جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد انخفاض حاد في أسعار المعدن النفيس يوم أمس عقب شهادة محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول التي دفع الدولار وعوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، بحسب جولد بيليون، و شهد الذهب تحركات ضعيفة ومحدودة اليوم حول المستوى 1814.0 دولار للأونصة وفقا لسعر الذهب الفوري، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1809.31 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أداء سلبي كبير يوم أمس الثلاثاء حيث انخفض سعر الأونصة بنسبة 1.8% لتفقد سعر الأونصة 33 دولار.

التنمية الصناعية: نسعى لزيادة مكاتب الاعتماد



أعرب وفد غرفة الصناعات المعدنية برئاسة المهندس عماد الألفي رئيس الغرفة، عن تفائله بتبني الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوجه نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات مما ينعكس على وضع حلول جذرية لمعظم مشاكل مستثمري قطاع الصناعات المعدنية وكافة الأنشطة الصناعية عمومًا بما توفره الميكنة من سرعة وشفافية في أداء الخدمات الصناعية وبالجودة المطلوبة، فضلاً عن التيسيرات الكبيرة التى تمت مؤخرًا وكذلك الجارى الإعداد لها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة مع عدد من أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بمقر الهيئة، لبحث تطوير قطاع الصناعات المعدنية وحل المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المعدنية.

حضر الاجتماع النائب خالد عبد الله عضو الغرفة، وكلا من سعيد جزر وأيمن العشري وكيلي الغرفة والمهندس عماد على مدير عام الصناعات المعدنية بالهيئة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة.

وصرح عبد الكريم، ان الاجتماع ناقش دعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات المعدنية والذى يعد أحد أهم القطاعات الإستراتيجية والحيوية والتعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع، ومنها مطالب أعضاء الغرفة بشأن تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة،

وكشف أنه تمت الموافقة على قانون توفيق الأوضاع بمجلس الشيوخ وتم مناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب ومن المنتظر إقرار قريبًا خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث يجيز بموجبه صلاحية للهيئة لمدة أقصاها ثلاث أعوام بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشأت الصناعية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، وإذا ثبت جدية المنشأة يمكن تجديد التصريح لمدتين أُخرتين في ضوء جدية المشروع، وذلك لمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.

كما استعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع ما تم في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة، حيث تم تطوير وإعادة تفعيل خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية إلكترونيًا، كاشفًا عن ان الهيئة بصدد طرح أراضي جديدة للمستثمرين على الخريطة قريبًا.

وأعلن رئيس التنمية الصناعية، أنه جاري الإعداد لتقديم الخدمات للمستثمر إلكترونيًا مرحليًا، بحيث ينهي كافة معاملاته (أونلاين) خلال الفترة القادمة، ومنها خدمات المتابعة السنوية للتراخيص وغيرها من الخدمات التي تستلزم توجه المستثمر للهيئة لإنهائها.

وأضاف عبد الكريم ان الهيئة قامت بتطوير آلية منح التراخيص والسجل الصناعي، حيث قامت مؤخرًا بتفعيل مكاتب الإعتماد والعمل على زيادة أعدادها لتغطية كافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مما أثمر عن تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني فقط من عام 2022.

شعبة المستوردين تنفي دخول بيض بودرة



نفى عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجود البيض البودرة في الأسواق خلال الفترة الحالية، ولا توجد بيانات أو معلومات متاحة عن استيراد هذا المنتجع مؤخراً خاصة في ظل الضوابط الموجودة على الاستيراد حالياً.

يشار الي أنه انتشرت خلال الساعات الماضية صور على مواقع التواصل الاجتماعي عن ما يسمي البيض البوردة، وهو بيض طبيعي يتم تجفيفه بدرجات حرارة مخصصة، باستخدام آليات معينة ويتم تصنيع بودرة البيض المجفف بنفس الطريقة المتبعة في تصنيع اللبن البودر، فيخضع لعملية بسترة قبل تحويله إلى بودرة.

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن ، أن سوق البيض في مصر متعارف عليه والحديث عن منتج بديل للبيض كلام غير واقعي خاصة أن البيض ذات استخدامات مختلفة وتحديداً في استخدامه على المائدة المصرية سواء لإفطار الاطفال أو غيره من الاستخدامات فلا يمكن استبدال هذه الاستخدامات بما يسمي بيض البودرة.