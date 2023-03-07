اليوم السابع
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5 خطوات لدفع فاتورة المياه "أون لاين".. اعرفها

الثلاثاء، 07 مارس 2023 05:00 ص
5 خطوات لدفع فاتورة المياه "أون لاين".. اعرفها فاتورة مياه
كتبت – مرام محمد

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تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الاستهلاك فى أى وقت على مدار اليوم، وذلك من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول 125 (HCWW 125)، مشيرة إلى أنه يمكن من خلال التطبيق إرسال الشكاوى والمقترحات إلى الشركة ومعرفة مواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة.

وأكدت "الشركة"، أن التطبيق يعد أحد أهم التطبيقات التي تتيح للمستهلكين العديد من الخدمات، حيث يتيح تلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو الشكاوى المحاسبية والجودة، وسداد فاتورة المياه "أونلاين"، والتعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه.

ويمكن للمستهلكين سداد فاتورة استهلاك المياه إلكترونيا، باتباع الخطوات التالية:

1- تحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف المحمول.

2- إنشاء المستهلك حساب بالبيانات المطلوبة.

3- تحديد المستهلك للشركة التابع لها.

4- إدخال المستهلك لرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.

5- ستظهر قيمة الفاتورة، ويتاح للمستهلك سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

جدير بالذكر أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، واصل تعزيز الأنشطة التوعوية والمجتمعية بقرى حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم تنفيذ قافلتين مائيتين بقريتي صول ونزلة ترجم، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة أطفيح.

وأشار رئيس مياه الجيزة، أن الأنشطة شملت حملات توعية وحملات طرق أبواب لحث المواطنين علي أهمية ترشيد استهلاك المياه، واتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتوزيع بروشورات تحمل رسائل التوعية المائية، والتعريف بالقطع الموفرة للمياه، وخدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوي، بالإضافة إلى رفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.


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