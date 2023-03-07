13 خدمة تقدمها وزارة البيئة للمواطنين.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

تقدم وزارة البيئة للمواطنين عددا من الخدمات المرتبطة بتقيم الأثر البيئي وتراخيص الأعمال البيئية، وإجراءات تداول الفحم والاستثمار في المحميات الطبيعية، وكذلك عدد من الخدمات المرتبطة بالجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، والتدريب البيئي، وخدمات العمل في مجال المخلفات.

وخلال هذا التقرير نرصد أبرز هذه الخدمات التى تقدمها وزارة البيئة ، والتى يصل عددها 13 خدمة.

1. تقييم التأثير البيئى

تضم هذه الخدمة كل ما له علاقة بتقييم التأثير البيئي، بعد تقسيم المشروعات للقائمة أ، و ب محدد، وج ومشروعات الاشتراطات البيئية الخاصة، ثم الإجراءات الخاصة بالتقديم من خلال الهيئة العامة للاستثمار، و الاستعلام عن موقف المشروعات

2- التمويل والدعم

يقوم صندوق حماية البيئة بتوفير الإجراءات، الشروط، الأولويات البيئية، برامج الدعم المادي، وكيفية التقدم بطلبات الدعم والنماذج الخاصــة بإتاحة التمويل، ويمكن التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي من خلال أحد البرامج التي يتيحها صندوق حماية البيئة.

3- التفتيش والالتزام البيئي

يهدف التفتيش البيئي إلى دعم وتعزيز كلا من البيئة والصحة العامة حيث أن التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية له تأثير ضار ليس فقط على البيئة ولكن على صحة الإنسان أيضا. ولذا فإن كثيراً من الإجراءات التي يمكن للمنشآت الصناعية تطبيقها لتخفيف الآثار البيئية الضارة، تؤدى في نفس الوقت إلى تخفيف الآثار التي تمثل خطورة على صحة العاملين بالمنشأة، وكذلك المواطنين المقيمين في المناطق التي تتأثر بالانبعاث الصادرة من تلك المنشآت. وبناء على ذلك فإن فاعلية عملية التفتيش على المنشآت الصناعية تؤدى إلى حماية البيئة وحماية العمال وحماية الصحة العامة.

تتضمن عملية التفتيش البيئي جوانب عديدة مرتبطة ببعضها البعض، وتشمل التخطيط، الإجراءات التنفيذية والجانب المعلوماتى. وتقوم الجهات التابعة لجهاز شئون البيئة بالتفتيش بأنواع مختلفة مثل تفتيش شامل/ دوري/ نتيجة شكوى

4- ترخيص الأعمال البيئية

وفقاً لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية "يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية"، وعليه أعلن جهاز شئون البيئة عن فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو إستشارى بيئى أو مكتب إستشارى فى مجال البيئة، و يتم تقديم الطلب باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مرفقاً به النموذج المعد لذلك. وتقدم الطلبات على العنوان التالى: 30 طريق مصر حلوان الزراعى خلف فندق سوفتيل - المعادى - القاهرة – الرقم البريدى 11728 – قطاع الإدارة البيئية – الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد على أن يتم توريد الرسم المقرر الذى تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.

5- الإجراءات والنماذج

6البحث فى قائمة المعتمدين

7- شكاوى واستعلامات

8- إجراءات تداول الفحم

9-المحميات

10- الأوزون

11- الجمعيات الأهلية

12- التدريب البيئى

13- خدمات المخلفات