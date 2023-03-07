وكالة أمنية أمريكية تحقق فى تعرض نظامها الإلكتروني لاختراق قبل أسبوعين

كتبت : نهال أبو السعود

قال متحدث باسم وكالة "مارشال الامريكية" USMS ، أن الخدمة وقعت ضحية لاختراق أمني لبرامج الفدية هذا الشهر، ما أدي للوصول لمعلومات سرية وحساسة لوكالة إنفاذ القانون الفيدرالية.

وقال رئيس مكتب الشئون العامة لوكالة مارشال درو ويد في بيان لرويترز، ان المسئولين بالوكالة الفيدرالية التي ربما اشتهرت بعملها في تعقب وإلقاء القبض على الهاربين المطلوبين من قبل سلطات إنفاذ القانون، اخطروا حكومة الولايات المتحدة بالاختراق الالكتروني، وبدأ الوكلاء هناك تحقيقًا رسميا في الاختراق.

قال واد لرويترز: "يحتوي النظام المتأثر على معلومات حساسة لإنفاذ القانون ، بما في ذلك العوائد من الإجراءات القانونية والمعلومات الإدارية ومعلومات التعريف الشخصية المتعلقة بموضوعات تحقيقات USMS والأطراف الثالثة وبعض موظفي USMS".

قال ويد إن هجوم إلكتروني وقع في 17 فبراير، عندما "اكتشفت برامج فدية وحدث تسلل للبيانات يؤثر على نظام مارشال القائم بذاته" ، وبعد ذلك تم فصل النظام عن الشبكة.

ووفقا لرويترز، خدمة Marshals هي جزء من وزارة العدل الأمريكية. إلى جانب عملها مع الهاربين ، فإنها توفر أيضًا الأمن في المحاكم الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد ، من بين واجبات أخرى.