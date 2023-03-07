وفاة مفاجئة لطبيب شاب خلال متابعة المرضى بمستشفى السنطة المركزى

شهد مستشفى السنطة المركزي التابع لمديرية الصحة بالغربية ، وفاة الطبيب أحمد واصف أثناء عمله، إثر تعرضه لارتفاع مفاجئ في السكر، نتج عنه إصابته بغيبوبة، وجرى نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى التعليمي بطنطا ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد زملاء الطبيب أنه يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل طبيب باطنة مقيم بالمستشفى، ويتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وأثناء عمله وخلال توقيع الكشف على المرضى في مستشفى السنطة المركزي، صباح السبت الماضي شعر بحالة إعياء شديدة، وسقط على الأرض مغشيا عليه، ودخل في غيبوبة مفاجئة.

وأضافوا أنه عقب ذلك جري توقيع الكشف الطبي على الطبيب وتشكيل لجنة من أطباء المخ والأعصاب والبطني لمعرفه أسباب الغيبوبة المفاجئة، وتبين بعد عمل فحوصات طبية وأشعة مقطعية على المخ إصابته بارتفاع مفاجئ في سكر الدمن وجرى نقله إلى العناية المركزة داخل المستشفى لتوفير كافة العلاجات الطبية اللازمة.

وأوضح أصدقاؤه أنه عقب وضع الطبيب داخل العناية المركزة تدهورت حالتة الصحية، وظهرت عليه علامات ارتفاع حرارة الجسم وسخونية مفاجئة، على الفور تم عمل فحوصات للوقوف على اسباب وظروف وملابسات الحالة وتبين إصابته بالتهاب فيروسي في المخ، وجرى التواصل مع الدكتور أسامة بليل وكيل وزارة الصحة بالغربية للاخطاره بالحالة الصحية للطبيب.

وعلى الفور وجه الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية بالدفع بسيارة إسعاف والتنسيق مع مستشفى طنطا الجامعي وجرى نقل الطبيب إلى مستشفى التعليمي بطنطا " الفرنساوي"، وتم وضعة داخل العناية المركزة ولفظ أنفاسه الأخيرة.