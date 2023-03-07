وسائل إعلام: سلسلة انفجارات تهز مدينة حلب السورية

وأكد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن الدفاعات السورية تتصدى فى الوقت الراهن لعدوان اسرائيلى على محيط مطار النيرب بمدينة حلب.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني قوله، إن "الدفاعات الجوي السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مطار النيرب شرق مدينة حلب".