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وزير الدفاع الأمريكى من بغداد: قواتنا جاهزة للبقاء فى العراق حسب رغبة الحكومة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:31 م
وزير الدفاع الأمريكى من بغداد: قواتنا جاهزة للبقاء فى العراق حسب رغبة الحكومة وزير الدفاع الأمريكى
كتب: أحمد جمعة

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وصل وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن يصل إلى بغداد، الثلاثاء، في زيارة غير معلنة تهدف إلى "إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة والعراق، بحسب ما جاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر."

وكشف وزير الدفاع الأمريكي هدف زيارته الى العاصمة بغداد، موضحا ان الزيارة كانت بدعوة من الحكومة العراقية، وقال أوستن في مؤتمر صحفي ان "محور زيارتنا اليوم الى بغداد ولقائنا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الدفاع العراقي ثابت العباسي هي مناقشة مهام القضاء على بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي".

وأضاف، ان "حضورنا الى بغداد كانت بدعوة من الحكومة العراقية".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن التحالف الدولى ضد داعش عمل مع الحكومة العراقية من أجل القضاء على تنظيم داعش، مشيرا إلى أن العمل العسكري وحده لن يضمن القضاء نهائيا على التنظيم الإرهابي، لافتا إلى أن القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق حسب رغبة الحكومة العراقية.

 

 


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