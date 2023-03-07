اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 07:40 م
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وزير الخارجية العراقي: نشكر ألمانيا على دعم بلادنا فى محاربة داعش

الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:00 م
وزير الخارجية العراقي: نشكر ألمانيا على دعم بلادنا فى محاربة داعش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى الإمكانيات التكنولوجية الألمانية لبناء الاقتصاد والبنى التحتية.

وأعرب حسين - خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - عن شكره لألمانيا على دعمها للعراق في حربه ضد عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار حسين إلى أن المباحثات مع نظيرته الألمانية تطرقت إلى ملف معالجة اللاجئين العراقيين في ألمانيا والأزمة الروسية الأوكرانية، داعيا إلى لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة، بالإضافة إلى التباحث في ملف التغير المناخي ودعم ألمانيا للعراق في هذا المجال.

 


وزير الخارجية العراقي

ألمانيا

داعش

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العراق



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