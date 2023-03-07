"وزير الإنتاج الحربى" يبحث مع السفير البلغارى مجالات التعاون المختلفة

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر يرافقه وفد رفيع المستوى؛ لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.



فى البداية رحب الوزير "محمد صلاح " بالوفد البلغارى وأوضح أن هذا اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية التعاون في العديد من المجالات المدنية ومنها (إمكانية التعاون في مجال تصميم النماذج والأسطمبات الخاصة بالمسبوكات – التعاون في مجال سبائك الصلب – توريد مستلزمات إنتاج طفايات الحريق و أدوات المائدة والجنوط وأسطوانات الغاز– إنتاج آلات الورش الحديثة التي تعمل بالتحكم الرقمي )، كما تم مناقشة إمكانية التعاون في عدد من مجالات التصنيع العسكرية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتي يمكن المشاركة في تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى وتصدير هذه المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

وأكد السفير ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدي مصر أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل واستمرت في التطور خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفاً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون العسكري والمدني بين الجانبين خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية وتصنيعية كبيرة ، معرباً عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والتي تمثل نموذج صناعي فريد والشركات العاملة في مجالات مماثلة في بلغاريا.

وأشاد " كاتراتشيف " بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، و اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية ، مؤكداً على اهتمام ورغبه العديد من الشركات البلغارية بالمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية " EDEX2023.