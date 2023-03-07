وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الحوثيين

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طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن، بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين للانصياع لجهود التهدئة، ووقف كل أشكال التصعيد، وفرض السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يلبي طموحات اليمنيين.

وحذر الإرياني -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الإثنين- من إطلاق الحوثيين مئات المعتقلين بقضايا إرهاب وجرائم جنائية، بينها "جرائم قتل" من سجون محافظات "صنعاء، عمران، الحديدة، ريمه"، ضمن عمليات الحشد والتعبئة التي تنفذها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح أن الحوثيين أطلقت على دفعات مئات المحكومين بقضايا جنائية وأنشطة إرهابية بعد مساومتهم بالمشاركة في القتال إلى جانبها، في مؤشر خطير يتزامن مع حالة الانفلات الأمني وارتفاع معدلات الجريمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمستويات قياسية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد مضي الحوثيين في نهج التصعيد السياسي والعسكري، دون اكتراث بالدعوات والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة وتثبيت التهدئة، والأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها غالبية اليمنيين جراء الحرب التي خلفها الانقلاب.