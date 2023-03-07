اليوم السابع
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وزيرة الهجرة: لا نية لاستقطاع جزء من رواتب أو تحويلات العاملين بالخارج

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:23 ص
وزيرة الهجرة: لا نية لاستقطاع جزء من رواتب أو تحويلات العاملين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندى
أ.ش.أ

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أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي أن الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج.

وشددت وزيرة الهجرة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم الثلاثاء - على أنه لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم، مضيفة أن الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم.

وتابعت سها جندي أن وزارة الهجرة تتواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التي تصب في مصلحتهم، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الجارية بالبلاد.

 


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