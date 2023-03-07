اليوم السابع
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للعام المالى 2024/2023..

وزيرا الإسكان والتخطيط يناقشان مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:12 ص
وزيرا الإسكان والتخطيط يناقشان مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان عاصم الجزار وزير الاسكان
كتب أحمد حسن

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 2023/2024، وذلك من خلال الفيديوكونفرانس بحضور مسئولى القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، ومسئولى وزارة التخطيط.
 
وأكد وزيرا الإسكان والتخطيط، أن الأولوية للمشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، خاصة توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى واستدامتها، وكذا تنفيذ المشروعات التى توفر فرص العمل، وتعظم العوائد، وتسهم فى دفع معدلات التنمية، وتعمل على جذب الاستثمارات.
 
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة استكمال المشروعات الجارية، ولا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصرى، والمساهمة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، كما استعرض قيادات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التى يجرى استكمالها، أو سيتم تنفيذها، لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان



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