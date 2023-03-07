ورشة رسم ضمن فعاليات "منتدى المرأة العالمي للفنون" أمام معبد الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت فعاليات "منتدى المرأة العالمي للفنون" في دورته الثالثة، ورشة رسم للفنانات المشاركات بكورنيش الأقصر أمام معبد الأقصر ، في حضور عدد كبير من السائحين الأجانب.

وتستضيف مدينة الغردقة والأقصر"منتدى المرأة العالمي للفنون" في دورته الثالثة، خلال الفترة من 5 وحتى 12 مارس الجارى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ويشهد المنتدي برنامج سياحي للفنانات في الغردقة والأقصر لتسليط الضوء علي السياحة التشكيلية بزيارة معالم مصر السياحية المميزة من المعابد والآثار بالأقصر وشواطئ البحر الأحمر بالغردقة وزيارة الأهرامات.

وقدم الفنانات المشاركات في المنتدى أعمال فنية مختلفة، لاقت أعجاب الساحين في محافظة الأقصر، والتقط الزائين صورًا تذكارية مع الفنانات.

ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض الملكة ب معبد حتشبسوت بالأقصر غدًا برؤية تشكيلية لأشهر ملكات مصر في العصور المختلفة ويقام المعرض طبقًا لتعليمات صارمة من المجلس الأعلى للآثار بالالتزام التام بشروط تم تحديدها للحفاظ علي قدسيى المكان ومكانى وسلامى الموقع العظيم.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، إن المنتدى يضم ورش عمل ومعرض للفنون وجولات سياحية، وذلك برعاية وزارة السياحة، وتنظيم أوستراكا للفنون، بمشاركة 30 فنانة من 14 دولة أجنبية، وتختتم الفعاليات بحفل ختام يوم 11 مارس المقبل، بمشاركة الفنانات المشاركات، وافتتاح معرض حتشبسوت بأحد الفنادق الكبري بالممشي السياحي بالغردقة، مشيرًا إلى أن فعاليات "منتدى المرأة العالمي للفنون" في دورته الثالثة بالغردقة بدأت بوصول الوفود المشاركة من "مصر، والسعودية، وإيطاليا، وروسيا، وأوكرانيا، والأردن، ولبنان، وتونس، ولاتفيا وكوسوفو، ومقدونيا، وألمانيا، وصربيا، وبوليفيا، واليونان، وتتارستان"، وبدات الفعاليات من مدينة الغردقة وانتقلت إلى الأقصر، ومن المقرر أن تختتم الفعاليات في مدينة الغردقة مرة أخري.

وأكد "حميدة"، إن "منتدى المرأة العالمي للفنون"، في دورته الثالثة، هو منتدى دولي يجمع أصدقاء فنانات من دول العالم وهم يعرفون بعض مسبقًا لأن الفنانين التشكيلين أسرة واحدة ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفرصة لقائهم مع بعض وجهًا لوجه شيء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض مصر، وتنظيم أوستراكا للفنون"، مشيرًا إلى أن المنتدي سوف يُرسل رسالة سلام وحب عن طريق الفنون للعالم من أرض الغردقة وبمشاركة فنانين من روسيا وأوكرانيا.

وأشار "حميدة"، إلى أن المنتدى يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسى، بدعم الفن والفنانين والفنون المختلفة، لأنهم القوي الناعمة لمصر، باستضافة فنانين العالم ومنحهم الإقامة الفندقية المجانية بأحد فنادقها وذلك لتنشيط السياحة ودعم الثقافة والفنون وإعلاء اسم مصر عاليًا وسط المحافل الثقافية العالمية وتم ذلك في فعاليات عديدة من قبل، منها الدورة الأولى والثانية في الأعوام الماضية، كما تم تنظيم احتفالية عالمية بيوم السياحة العالمي العام قبل الماضى، الذي حضرة الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار السابق، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وسط حضور 100 فنانَا من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المنتديات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.