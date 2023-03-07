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واشنطن تعلن بيع أنظمة رادار ومراقبة لليابان بقيمة 1.4 مليار دولار

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:31 م
واشنطن تعلن بيع أنظمة رادار ومراقبة لليابان بقيمة 1.4 مليار دولار البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلن بيع أنظمة رادار ومراقبة لليابان بقيمة 1.4 مليار دولار.

وفى وقت سابق صرح المستشار السابق لرئيس وزارة الدفاع الأمريكية، العقيد دوجلاس ماكجريجور، بأن أوكرانيا انهارت بالفعل كدولة.

وقال ماكجريجور في مقطع فيديو نشر على قناته على موقع "يوتيوب"، إن "أوكرانيا كدولة قومية ميتة بالفعل".

وأشار إلى أن 40%من المدن والبنى التحتية الأوكرانية دمرت، وأن القاعدة الصناعية بأكملها وكل شيء له ثمن حقيقي "أصبح جزءا من روسيا الاتحادية".


البنتاجون

أمريكا

اليابان

رادار

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