هيئة الشراء الموحد توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستشفيات العربية

كتبت - مرام محمد - تصوير محمد الحصرى

-رئيس هيئة الشراء الموحد: بروتوكول التعاون يستهدف جذب عدد كبير من الشركات العاملة بالمجال الطبي والأدوية بدول الخليج للمشاركة في المؤتمر والمعرض



-الأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية: الدولة المصرية تقدم العديد من المبادرات الصحية التي تخدم كافة المواطنين تحت رعاية الرئيس السيسي



-رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: توقيع اتفاقية مع اتحاد المستشفيات العربية يعكس مدى قدرة مصر على تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة

وقعت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع اتحاد المستشفيات العربية (AHF)، بهدف تعزيز دور معرض ومؤتمر صحة أفريقيا «Africa Health ExCon 2023» «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، والذي يقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو المقبل بالقاهرة.

وقع البروتوكول كلاً من اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر صحة أفريقيا، والدكتور توفيق بن أحمد خوجة الأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وبحضور لفيف من قيادات الهيئة والاتحاد.

ومن جانبه؛ قال اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن بروتوكول التعاون يستهدف التعاون مع اتحاد المستشفيات العربية لتعظيم دور النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2023، بما يخدم دور مصر في تعزيز الفرصة لتبادل الرؤى، ويعظم دور المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في خلق القدرات التنافسية وجذب الاستثمارات الصحية وتبادل الخبرات بين كبرى الشركات العالمية العاملة بالمجالات الصحية والأدوية.

وأضاف بهاء الدين، خلال توقيع الاتفاقية، أن الاتحاد قدم دورًا كبيرًا خلال النسخة الماضية من المؤتمر، واصفًا دوره بالشريك الرئيسي في نجاح النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض.

وأكد أن ذلك التعاون بين الهيئة والاتحاد سيتم استثماره بشكل جيد لتنسيق المؤتمر المقبل في يونيو، وجذب عدد كبير من الشركات العاملة بالمجال الطبي والأدوية بدول الخليج للمشاركة في المعرض والمؤتمر، بما يعزز من دوره ويعظم فوائده على دول قارة أفريقيا والخليج.

ونوه إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر ستتم بشكل أكثر تكاملًا، لتحقق دورها في أن تكون بمثابة منصة شمولية بشكل أعمق، وهو ما يميز هذا المؤتمر.

وأوضح أن هناك العديد من العناصر التي دعمت نجاح فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر بداية من رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومرورًا بسبل الدعم الكبيرة من جميع مؤسسات الدولة ومختلف الوزارات.

وذكر أن مؤتمر ومعرض «Africa Health ExCon» يدعم أطر التواصل بين مختلف جهات المنظومة في القارة ويمثل أول منصة أعمال مستدامة تجمع كافة أطراف منظومة القطاع الصحي تحت مظلة واحدة، كما يعمل على صياغة رؤية مستقبلية موحدة تدعم توفير الخدمات العلاجية والدوائية وسبل الرعاية الصحية وتطوير منظومة البحث العلمي في القارة الأفريقية.

قال الدكتور توفيق بن أحمد خوجة الأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية، إن دور الاتحاد يتمثل في تحقيق الرعاية الصحية بشكل كامل في المنطقة العربية، بالإضافة إلي تطوير المنظومة الرقمية الصحية.

وأضاف أن الدولة المصرية تقدم العديد من المبادرات الصحية الجيدة التي تخدم كافة المواطنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يشعر دائمًا بالمودة والمحبة مع الحكومة المصرية، مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي راعي النهضة الصحية الشاملة في الدولة المصرية.

وأكد أن النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي Africa Health ExCon، ستشهد إقبال عدد كبير من الشركات الخليجية والأفريقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي في إطار تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي بالقارة الأفريقية، بالإضافة إلى كونه منصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة فى مجال الرعاية الصحية، وبوابة لجذب الاستثمارات الصحية وخلق القدرات التنافسية بين كبرى الشركات العالمية بالمجال الصحي بأفريقيا.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة لبناء منظومة صحية قادرة على التعامل مع الأزمات فى ظل معاناة أغلب دول القارة من انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة.

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن توقيع هيئة الشراء الموحد اتفاقية مع هيئة المستشفيات العربية تأتي في إطار الرغبة في تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والعمل على تبادل الخبرات الصحية مع الدول الأشقاء، بما يعظم من دور المؤتمر والمعرض في أفريقيا، ويعكس مدى قدرة مصر على تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة.

وأضاف السبكي أن تلك الاتفاقية تعكس مدى سعي القائمين على مؤتمر الطبي الأفريقي الأول في تبادل كافة الخبرات لضمان نجاح النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon في شهر يونيو القادم، بعد نجاح النسخة الأولى والتى حظيت باحترام وتقدير كافة الجهات والدول المشاركة في النسخة الماضية.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن النجاح الذي حدث بالمؤتمر العام الماضي عزز من قدرة القائمين على المؤتمر في زيادة توسع المؤتمر في استحداث أنظمة وطرق استدامة جديدة بين مصر والدول العربية والعالمية من أجل أن يصبح المؤتمر الطبي الافريقي منصة مصرية أفريقية دولية تعزز من دور القطاع الطبي.

وأكد على قدرة مصر في نقل خبراتها في شتى مجالات الرعاية الصحية إلى الدول الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتًا إلى جهود هيئة الرعاية الصحية لدعم الأشقاء في تلك الدول.

يذكر أن Africa Health Excon يعتبر المحور القاري والبوابة أمام الابتكار والصحة والتجارة في إفريقيا، كما يمثل منصة مستدامة تربط بين مقدمي وموردي الرعاية الصحية في العالم تحت سقف واحد مشترك، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع شركاء الرعاية الصحية للتفاعل معًا، إذ يستهدف المؤتمر المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية والصيادلة ومعدات المختبرات والتجهيزات الطبية والجراحية وشركات المعدات.

وتأتي النسخة الثانية من المؤتمر تحت عنوان "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، وتتمثل أهميتها في تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارة الأفريقية، مما يدفع كبرى الشركات العالمية على الحرص في المشاركة به لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحى فى أفريقيا.