اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:17 ص
أكرم القصاص
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ننشر برامج وخطة مجمع البحوث الإسلامية فى شهر رمضان المبارك

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:11 ص
ننشر برامج وخطة مجمع البحوث الإسلامية فى شهر رمضان المبارك مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

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مجموعة من البرامج والأنشطة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية، خلال شهر رمضان المبارك، ومن أبرز البرامج الدعوية الإلكترونية التى سيطلقها المجمع وستذاع على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان برامج:
 
1. فتاوى
 
2. وفيكم رسول الله
 
3. روضة الطائعين
 
4. همسات
 
5. فيما يفكرون؟!
 
6. بقلب سليم
 
7.مُتَّفقٌ عليه
 
8. المقرأة الرمضانية
 
9. ابتهالات وأدعية
 
بالإضافة إلى سلسلة فيديوهات باللغة الإنجليزية عن: «النبي الذي لا يعرفونه» والتي تستهدف التعريف بالنبى الكريم ﷺ وجوانب الرحمة والإنسانية في شخصيته. 
 
كما تشتمل الخطة الدعوية -أيضًا- على مجموعة من البرامج المباشرة الخاصة بالمرأة والأطفال عبر مجموعة من التطبيقات الإلكترونية، في قضايا ومفاهيم متنوعة منها جوانب فقهية وتربوية وأخلاقية.

شهر رمضان

خطة مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

الازهر



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