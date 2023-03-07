مفوضة الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية تشارك بمؤتمر "CERAWeek" فى هيوستن

تشارك الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي فى فعاليات أسبوع مؤتمر CERAWeek العالمى للطاقة الذى يعقد بمدينة هيوستن الأمريكية خلال الفترة 6 - 10 مارس 2023. المؤتمر هو أكبر تجمع عالمي للطاقة و يضم عدداً كبيراً من وزراء وقادة قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الشركات الدولية على مستوى العالم، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من ٨٠ دولة منهم مصر، وحوالي ٧٥٠٠ مشارك.

وتركزت فعاليات اليوم الأول من الملتقي حول نظرة عملية لموضوعات التحول الطاقي وكيفية أن يكون الانتقال للطاقة النظيفة يضمن تكنولوجيا متوفرة بشكل واسع ومضمون وتدفق يعتمد عليه وسلاسل توريد يمكن الاعتماد عليها .

وشاركت الدكتورة أماني أبو زيد في جلسة أدارها دانييل يرجين نائب رئيس مؤسسة استاندرد آند پورز جلوبال للتقييم والمنتدى العالمي للطاقة.

وأكدت مفوضة الطاقة والبنية التحتية فى الاتحاد الأفريقي، أن أفريقيا هي موطن سدس سكان العالم، واستطردت قائلة: "ومع ذلك ، فهي تمثل أقل من 6٪ من استهلاك الطاقة العالمي و 2٪ من الانبعاثات العالمية التراكمية"، موضحة أن أفريقيا بالفعل واحدة من مناطق العالم الأكثر تضررًا من الاضطرابات المناخية.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد "القارة تواجه حتمية موازية تتمثل في توسيع نطاق الحصول على الكهرباء لمئات الملايين من المواطنين المحرومين منها حاليًا، الأمر الذي من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضافت: "في الوقت نفسه، تتمتع إفريقيا بالقدرة على لعب دور رائد مع انتقال أنظمة الطاقة في العالم إلى مستقبل خالٍ من الصفر".

واعتبرت الدكتورة أماني أبو زيد أن السكان الشباب في القارة، والتنوع الجغرافي يحملان إمكانات هائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأن التربة الأفريقية هي مصدر للعديد من المعادن والأتربة النادرة اللازمة لتقنيات الطاقة النظيفة.

وأشارت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقى إلى أنه بسبب تقييمات المخاطر المبالغ فيها في القارة والتقييم غير العادل لاقتصادات أفريقيا، تواجه الاستثمارات الطاقة في أفريقيا تكاليف تمويل أعلى بكثير من المشاريع المماثلة في الأسواق المتقدمة.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد: "لقد تغير السوق في العالم نتيجة عدد من الكوارث والأزمات العالمية، والتطور لابد منه وهو أمر حتمى"، مضيفة: "الشركات التي يمكن أن تصبح أكثر كفاءة ، وأكثر فعالية ، وأكثر توافقًا مع اتجاه السوق سوف تستمر وتزدهر".

جدير بالذكر أن أسبوع ملتقى CERAWeek العالمى للطاقة ، بدأ بكلمة افتتاحية لدانييل يرجين نائب رئيس مؤسسة استاندرد آند پورز جلوبال أكد خلالها أهمية المؤتمر في ظل الأزمة التي يمر بها قطاع الطاقة معرباً عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر بحلول لتلك الأزمة.