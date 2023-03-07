مطار القاهرة ينقل 62 ألف راكب على متن 453 رحلة جوية اليوم

كتب أحمد مصطفى

ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، 62 ألف راكب، على متن 438 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية .

وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 224 رحلة جوية تقل على متنها 31651 راكبًا إلى عدة وجهات دولية، منها نيويورك، لندن، باريس، أسطنبول، الكويت، فيينا، أديس أبابا، روما، فرانكفورت، برلين، أمستردام، بودابست، زيورخ، بغداد، ميلانو، لارنكا، إنجمينا، مسقط، لاجوس، أبوجا، هوانزو، بيروت، أبوظبى، أربيل، دبى، الشارقة، البحرين، كانو، أثينا، جدة، المدينة، الدمام، الرياض، رأس الخيمة، عمان، نيروبى، دوالا، الدوحة وبغداد.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 229 رحلة تنقل على متنها 30196 قادمين من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويوركو زيورخو تورنتو وفرانكفورت ولندن وباريس وروما وفيينا وأسطنبول وميلانو وأديس أبابا وعمان والكويت والدوحة وجده والمدينة ودبى وأبوظبى ولارنكا وبودابست وجنيف وأمستردام وأثينا ومسقط وإنجمينا ولاجوس وبيروت وأبوجا والشارقة والبحرين، والعديد من الوجهات الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطا، لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.