مصرع فتاة اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية كفر المحروق التابعة لمركز كفر الزيات فى محافظة الغربية، مصرع فتاة اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العام.

وتلقى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، إخطارا بوفاة فتاة في العقد الثاني من عمرها داخل حمام منزلها، وتبين من التحريات والفحص أنها لقيت مصرعها اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.