اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:36 م
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مصرع فتاة اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام فى الغربية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 01:58 م
مصرع فتاة اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام فى الغربية جثة - ارشيفية
الغربية محمد طارق

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شهدت قرية كفر المحروق التابعة لمركز كفر الزيات فى محافظة الغربية، مصرع فتاة اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العام.
 
وتلقى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، إخطارا بوفاة فتاة في العقد الثاني من عمرها داخل حمام منزلها، وتبين من التحريات والفحص أنها لقيت مصرعها اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كانت قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، شهدت وفاة شخص في العقد الخامس من عمره، أثناء تلقي واجب العزاء داخل سرادق العزاء الخاص بوالده بعد دفنه أمس حزنًا عليه، وسط حالة من الحزن خيمت علي أهالي وشباب القرية المشاركين في العزاء.

 


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