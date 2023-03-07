مصرع شخص وإصابة شقيقه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقي شخص مصرعه كما أصيب شقيقه، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة- شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم وإيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص يدعى أسعد محمد صابر، 45 عاما وإصابة شقيقه ويدعى محسن محمد صابر، 50 عاما ومقيمان قرية الموهوب بمركز الداخلة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة- شرق العوينات.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة لحين إنهاء إجراءات النيابة والتصريح بدفن الجثة بقرية الموهوب، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.