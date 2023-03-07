"مستقبل القوى الناعمة فى الوطن العربى".. حلقة نقاشية بمكتبة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المنتدى المتوسطى للشباب بالمملكة المغربية حلقة نقاشية بعنوان "مستقبل القوى الناعمة فى الوطن العربي: مصر والمغرب نموذجًا" وذلك اليوم الثلاثاء.

تقام الحلقة النقاشية فى صورة مائدة مستديرة تضم الباحثين بمركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية والوفد المغربى من عدد من الأساتذة والمتخصصين بالجامعات المغربية فى حقل العلوم السياسية والاجتماع والقانون والاقتصاد، وكذلك عدد من عمداء كليات جامعة الإسكندرية لمناقشة التجارب المتبادلة بين الدولتين فى توظيف إمكانات القوة الناعمة، والرؤى المستقبلية بشأن تبادل الخبرات بين التجربتين فى المجالين الثقافى والرياضى من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، وذلك بتبادل الأفكار بين المشاركين من الدولتين لمناقشة الاستراتيجيات والتوجهات التى سعت لها الدولتان، والخروج بورقة سياسات تعرض مجموعة من التوصيات تبرز الخبرتين المصرية والمغربية فى مجال توظيف القوة الناعمة والرؤى المستقبلية لتطوير آلياتها.

ويأتي ذلك في إطار مراعاة إدارة المكتبة لأهمية أدوار واستراتيجيات القوة الناعمة فى تغيير ملامح النظرة العالمية للدول والأقاليم الجغرافية ذات أهمية كبرى ومحورية فضلاً عن أهمية أدوات تلك القوة فى التصدى لموجات التشدد والأفكار المتطرفة، بما فيه من توظيف لتلك الأدوات للتأثير على سلوك الآخرين. ولعل السياسة الخارجية للدول وإمكاناتها الثقافية والفنية، وكذلك الرياضية، من الممكن أن تمثل أدوات فعالة للقوة الناعمة، من خلال دبلوماسيتها القوية والفعالة على المستويات الداخلية والخارجية والإقليمية.

وأضافت الأستاذة الدكتورة مى مجيب، المشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية بأن التجربة المغربية فى كرة القدم -من خلال مشاركتها الأخيرة فى كأس العالم- بدولة قطر قد حوّلها إلى قوة صاعدة وواعدة فى الشمال الأفريقى ومنطقة الشرق الأوسط

رياضيًا، بوصول المغرب إلى تصفيات الدور قبل النهائى لكأس العالم، كأول منتخب عربى وإفريقى يحقق هذا الإنجاز التاريخى. وكذلك القوة الناعمة لمصر، المتجذرة فى دبلوماسيتها منذ عقود، بأدواتها المتباينة -الأزهر، مكتبة الإسكندرية، الكتّاب، السينما، المسرح، الموسيقى وغيرها- والتى جعلت مصر قادرة على الاستقطاب ومتمكنة من قدراتها على الإقناع إقليميًا ودوليًا؛ ليكون تأثيرها ممتد ونفوذها متسع. كانتا من أهم الأسباب التى دفعت المؤسستين لتنظيم تلك الحلقة النقاشية.

جدير بالذكر أن تلك الحلقة النقاشية تأتى فى إطار مشاركة الوفد المغربى فى فعاليات بطولة مصر الدولية الحادية عشرة للسياحة الرياضة لكرة القدم والتى ستقام بمدينة الغردقة فى الفترة من 9 إلى 10 مارس، تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة المصرية، والتى يقوم الدكتور محمود عزت رئيس فريق عمل مركز الدراسات الاستراتيجية بالمكتبة برئاستها كونه المنسق الإقليمى للبطولة فى مصر والوطن العربى منذ عام 2014.

وتقوم البطولة على مشاركة الرموز الثقافية والإعلامية والأكاديمية لإقامة تجمع رياضى ثقافى دولى لتدعيم السياحة الرياضية فى مصر ودعم الحوار الثقافى بين الدول المشاركة، وتأتى فى إطار الخطوات التى تهدف إلى تشجيع السياحة الرياضية. كما ستمثل أهمية محورية للسياحة المصرية، وخلق انطباع حول الاستقرار الأمنى والمجتمعى بما يخدم أهداف الأمن الوطنى والقومى المصرى.