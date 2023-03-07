مساعد وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة آسيوية تشمل إندونيسيا وماليزيا

اش ا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك سيقوم بجولة آسيوية تشمل إندونيسيا وماليزيا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، إلى السبت المقبل؛ للمشاركة في حوار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - والولايات المتحدة.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان - أن كريتنبرينك سيتوجه إلى إندونيسيا أولا؛ لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة قادة جنوب شرق آسيا الشباب (YSEALI)، ويلتقي بالممثل الدائم الجديد للفلبين لدى الآسيان.

وأضافت الوزارة أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ سيلتقي بمسؤولين في حكومة إندونيسيا؛ لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا والمبادرات الثنائية الاقتصادية والأمنية والمناخية والطاقة.

وأثناء وجوده في كوالالمبور.. سيجتمع كريتنبرينك مع كبار المسؤولين في الحكومة الماليزية؛ لمناقشة الأولويات الاستراتيجية وطرق توسيع الشراكة الشاملة، بما في ذلك في مجالات إنفاذ القانون والتعاون في مكافحة الإرهاب والديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية والأمن البحري والمبادرات المتعلقة بالمعادن الحيوية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية.